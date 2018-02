Dette skjedde i OL i natt

Front Page

Det blir Emil Hegle Svendsen som går den siste etappen under dagens skiskytterstafett. Det meldte Eurosport i natt. Ettersom Martin Fourcade går tredje etappe for Frankrike, er Johannes Thingnes Bø satt opp mot ham.

Lars Helge Birkeland skal gå første etappe, mens Tarjei Bø skal gi broren Johannes et så godt mulig utgangspunkt som mulig.

Tremilslaget er klart

Det blir som ventet Marit Bjørgen, Ingvild Flugstad Østberg, Ragnhild Haga og Heidi Weng som går søndagens 30 kilometer klassisk, bekreftet presseansvarlig i Skiforbundet Gro Eide.

Det er de fire samme utøverne som gikk de to første individuelle konkurransene, 10 kilometer og skiathlon, tidligere i vinterlekene.

Nattens OL-gull

Det ble delt ut to medaljer i natt. I skicrossfinalen ble det for tredje OL på rad canadisk gull på kvinnesiden. Kelsey Serwa vant foran lagvenninne Brittany Phelan. Sveitsiske Fanny Smith kapret bronsen foran svenske Sandra Näslund.

På morgenkvisten ble det klart at 15 år gamle Alina Zagitova vant det første OL-gullet for OAR (utøvere fra Russland). Hun vant foran sin venninne og treningspartner Jevgenija Medvedeva. Canadas Kaetlyn Osmond tok bronse

IOC tror på curlingbronse før OL er over

I natt sa talsmann for Den internasjonal olympiske komité (IOC), Mark Adams, at han er sikker på at Magnus Nedregotten og Kristin Skaslien vil få sin OL-bronse før vinterlekene avsluttes søndag.

Curlingduoen tapte bronsefinalen mot OAR, men Aleksandr Krusjelnitskij testet positivt for det forbudte stoffet meldonium.