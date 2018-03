Her er NAs morgenrapport

Front Page

Politiet hadde en rolig natt på jobb, men benytter likevel anledningen til å komme med noen oppfordringer i morgentimene. For i dag starter fellesferien, og mange ser frem til å komme seg på hytte og fjellet i en svingende fart etter jobb.

- På veien er det viktig å huske at man har ferie. Det er det viktigste budet. Det er bedre at man tar seg bedre tiden enn at man ikke kommer frem med både seg selv og de som sitter på. Ta hensyn, og kjør fornuftig, sier Rune Rune Brandmo ved operasjonssentralen.

Han minner også om at det har vært skred de siste dagene.

- i hadde skredet oppe i Grong Skisenter nå, så det synliggjør at det absolutt er skredfare i hele distriktet vårt. Det gjelder å være våken, vi anbefaler å sjekke varsom.no, avslutter Brandmo.

Litt mindre sol

Det fine været i Trøndelag fortsetter selv om sola er noe mer beskjeden i dag, sammenlignet med tidligere dager. Det er også en del blå på termometeret. Oversikten under er gjeldende i dag, frem til klokken er 12.00, hvor det blir en del varmere. Oversikten er hentet fra YR.no.

Namsos: 8 minusgrader, full sol, svak vind fra øst-nordøst.

Rørvik: 4 minusgrader, litt overskyet, svak vind fra sør-sørøst.

Høylandet: 13 minusgrader, litt sol, nærmest vindstille.

Grong: 11 minusgrader, delvis sol, svak vind fra øst.

Brekkvasselv: 14 minusgrader, delvis sol, nærmest vindstille.

