Nå er Magnus Wester tilbake på radaren

NAMSOS: – Hvorfor jeg starter en ny tjeneste? I Norge er det hyppige kontroller, det er høye bøter og det er prikkbelastning hvis du blir tatt av politiet i fartskontroll. Derfor.

Magnus Wester står foran idetavla på kontoret i sentrumskvartalet i Namsos.

Over flere år har han utviklet en ny trafikkvarslingstjeneste som snart er klar til å slippes på det norske markedet.

– GPS Radar er en enhet du kjøper sammen med et abonnement på tjenesten. Den henter kontrolltips fra alle tenkelige kilder rundt om i Norge, og flere moderatorer skal sørge for at tjenesten holdes oppdatert på politiets bevegelser, sier Wester.

GPS-enheten skal ifølge Wester aktiveres automatisk når du starter bilen, og vise avstanden i antall kilometer til nærmeste kontroll – og hvilken type kontroll det er.

– Den varsler også om fotobokser og gjennomsnittsmålinger, sier Wester mens han skrur på prototypen til tjenesten han skal prelansere i Namsos i februar – før den legges ut for salg i april.

En million i aksjekapital

Namsosingen gjorde store penger på å varsle bilister om politiets laserkontroller før han solgte selskapet SMS Radar til Kristiansand-firmaet Easy Traffic i 2012 for summen, som etter det NA erfarer var i området seks millioner kroner.

Nå har Wester, med en million kroner i aksjekapital, startet firmaet SafeDrive AS.

– Det finnes ingen liknende konsepter i verden, etter hva jeg vet. I motsetning til SMS Radar, som ga deg varslinger selv om du ikke satt i bilen – gir GPS Radar deg varslinger når du trenger det, sier Wester.

– Har preventive sider

– Og denne tjenesten er lovlig?

– Ja, det har vi sjekket opp via tre uavhengige advokater. De sier alle at dette er lovlig. Det som ikke er lov er å ha utstyr som kommuniserer med politiets utstyr – eller som fanger opp eller blokkerer politiets utstyr. GPS Radar gjør ingen av delene. Vi kommuniserer offentlig informasjon, sier Wester og følger opp:

– Vi har også sjekket muligheten for at det blir forbudt – og det er svært lite sannsynlig, sier namsosingen.

– Har du ingen etiske betenkeligheter med å tjene penger på å varsle personer som potensielt bryter loven?

– Det er kjempebra at vi får varslet folk, slik at de får satt ned farten. Det spørsmålet har jeg fått så mange ganger. Men det er helt åpenbart at dette har preventive sider, selv om vi har kommersielle interesser. Politiet sin jobb er egentlig ikke å skrive ut bøter, men å være synlige og preventive. Der mener jeg med denne tjenesten vi hjelper politiet med det, sier Wester om prosjektet hvor 20 personer har jobbet parallelt gjennom flere år.

– Det er brukt mellom 3.000 og 4.000 timer bare på programmering. Totalt timeforbruk på prosjektet ligger opp mot 10.000 timer, og har kostet flere millioner, sier namsosingen.

Politiet: – Underlig

Lensmann i Namsos og Fosnes, Svenn Ingar Viken, kjøper ikke argumentene til Wester på at GPS Radar vil være preventivt for høy fart.

– At det har en forebyggende effekt? Den går jeg ikke helt med på. Vi har tidligere uttalt om liknende tjenester at dette i utgangspunktet skal være unødvendig. Poenget med vår aktivitet på vegene er at innbyggerne og de som ferdes i trafikken skal være trygge. Det er tryggheten som er viktigst – og hvordan klarer vi å levere best mulig trygghet for dem som er på vegene? Jo, ved å ved å kontrollere og gi veiledning, sier Viken og legger til:

– Jeg mener det blir litt underlig at man skal lage et forretningskonsept som bygger på å legitimere ulovligheter i trafikken. Hvis man skal sette seg inn i situasjonen til de som tenker på å kjøpe et slikt produkt, må det være for å gi seg selv en aksept for å kjøre fortere enn det som er godkjent hastighet på stedet, sier Viken.