– Her svømmer et nytt oppdrettseventyr

NAMSOS: – Mangel på rogn er det største hinderet for at vi skal få et kommersielt oppdrett av flekksteinbit i stor skala, sier professor Mette Sørensen ved Nord universitet i ei pressemelding.

– I fri tilstand ordner naturen det slik at hannfisk og hunnfisk gyter synkront slik at sperm og egg blandes til riktig tidspunkt, og de nye generasjoner steinbit vokser fram. Men i fangenskap er ikke synkronisering av kjønnsmodningen like god, forklarer Sørensen.

Det er derfor satt i gang forskningsprosjekter for å løse befruktningsutfordringer. I et av prosjektene er det laget en spermbank som er klar til bruk når hunnfisken er klar til å slippe eggene.

– Fisken strykes for rogn og spermier og befruktningen skjer kunstig. Det er Aminor AS som eier stamfisken, og all forskning som foregår på steinbiten foregår i tett samarbeid med selskapet som sikrer rask implementering av ny kunnskap, sier postdoktor Jose Beirao Dos Santos.

Flere vurderer steinbit som oppdrettsart

Aminor på Halsa i Nordland er foreløpig eneste produsent av flekksteinbit i Norge, og bedriften opplever stor interesse fra andre aktører som snuser på steinbit som oppdrettsart, sier professor Mette Sørensen.

– Tidligere ble det drevet produksjon av steinbit på øya Tomma på Helgeland. Aminor har overtatt noe av steinbiten fra Tomma og har i tillegg kjøpt stamfisk av Akvaplan Niva. Stamfisk fra begge populasjonene er nå ved Nord universitet sin forsøksstasjon i Mørkvedbukta, sier Sørensen.



– Flekksteinbit er godt egnet til oppdrett

Professor Mette Sørensen sier flekksteinbit er en veldig spennende art for oppdrett.

– Flekksteinbiten foretrekker kaldt vann, helst under 11 grader. Den vokser relativt raskt. Fra yngel til slakteklar fisk på fire-fem kilo tar det tre år. Filetutbyttet er stort, hele ca 55 prosent, noe som regnes som høyt på en hvitfisk. En stor fordel er at larven er relativt stor ved klekken og yngelen kan startfôres direkte på et formulert for, sier Sørensen.

– Så langt har sykdom vært et lite problem, men det er stort behov for kunnskap både om forebyggende fiskehelse for å unngå sykdommer, reproduksjon, for og ernæring og teknologi for hold av steinbit, legger hun til.