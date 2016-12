Gunnar Sellæg rykker opp i Telenor-systemet

OSLO: Telenors markedsdirektør, Vivek Sood, har sagt opp sin stilling med virkning fra fredag 23. desember. Det melder selskapet i en børsmelding.

Sood skal ha takket ja til en jobb i et annet selskap, heter det i meldinga.

Namsosingen Gunnar Sellæg er utnevnt som fungerende direktør i Soods stilling. Han kommer fra jobben som direktør for Produkt og Innovasjon i Telenor.

Han var tidligere styreleder i Rock City i Namsos.

- Jeg synes det er en spennende utfordring å få. Telenor er et stort selskapet med høye ambisjoner, så det er utrolig spennende å være med på utviklingen videre, sier Sellæg til NA.

Stillingen som markedsdirektør betyr at han nå er ansvarlig for kommersialiseringen og produker i alle land Telenor er aktive i.

- Jeg synes det er hyggelig og en tillitserklæring at jeg får muligheten til dette. Selv om det er en midlertidig stilling kommer jeg gi gass for å sikre at vi får enda på trykk på aktivitetene våre, sier Sellæg som nå blir en del av konsernledelsen i Telenor.