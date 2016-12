Northug dropper Tour de Ski

OSLO: Petter Northug står over Tour de Ski for første gang i karrieren. Han erstattes av Sjur Røthe, opplyser Norges Skiforbund.

Trønderen har slitt med formen den siste tiden. Overtrening er trolig årsaken.

- Jeg ergrer meg over at jeg ikke får delta i Tour de Ski, men bruker situasjonen som har oppstått som en ekstra motivasjon. Jeg ser nå fremover mot det som uansett er sesongens hovedmål, nemlig VM i Lahti, sier Northug i en pressemelding.

Landslagssjef Vidar Løfshus mener det er leit at Northug ikke deltar i touren.

- Vi synes selvsagt det er beklagelig og uvant at vi nå reiser uten Petter til Tour de Ski i mellomjula, men vi håper han restituerer godt heime fram mot VM i Lahti i februar, sier Løfshus.

- Petter er nå i lett trening, men touren kommer for tidlig. Vi håper og tror at han innen kort tid vil være tilbake i normal trening. Fokuset blir nå forsiktig opptrening for deretter å legge et godt fundament for VM, sier trener Stig Rune Kveen.

Northug har gått alle Tour de Ski siden 2007, men i år må han altså stå over. Han vant sammenlagt i 2015 etter at Martin Johnsrud Sundby ble fratatt triumfen i sommer på grunn av brudd på dopingbestemmelsene. (NTB)