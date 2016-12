OBS-varsel: Storm på kysten og vanskelige kjøreforhold i fjellovergangene

I tidsrommet 01.30 til 02.15 natt til torsdag stoppet politiet 16 biler i Namsos sentrum. Det opplyser operasjonsleder Morten Mørkved i Trøndelag politidistrikt.

– Ingen reaksjoner fra oss i politiet. Ellers har det vært en rolig natt i hele Nord-Trøndelag, sier Mørkved.

Storm, sludd og vanskelige kjøreforhold

Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel for storm på kysten av Trøndelag. Det meldes også om vanskelige kjøreforhold i fjellovergangene i Nordland grunnet vind, snø og snøfokk.

Slik er meteorologisk institutts tekstvarsel i Trøndelag for i dag:

Sørlig stiv kuling utsatte steder, sørvest sterk kuling på kysten, tidlig på dagen liten storm. Regnbyger, snøbyger over ca 300-500 m. Utrygt for torden. Stort sett oppholdsvær i indre Sør-Trøndelag.

Yr.no melder om sludd og temperaturer rundt to plussgrader i Namsos i dag, mens det i Rørvik vil bli regn og temperaturer rundt tre til fire plussgrader. I indre Namdal vil det bli noe kaldere og nedbøren vil falle som snø.

Lokale nyheter

I dagens NA kan du lese at Høyres fylkesleder i Nord-Trøndelag går hardt ut mot eget parti og partifeller etter at miljøvernministeren omgjorde fellingsvedtaket for ulv.

Du kan også lese at Magnus Wester er tilbake på radaren og lanserer ny trafikkvarslingstjeneste i april 2017.

Trønder-Avisa skriver at Blåfjell AS har fått starthjelp for røyeproduksjon i Lierne.

NRK Trøndelag skriver i dag at undersøkelser gjort av avisbransjen viser at lørdagsavisen har uteblitt for opptil en firedel av abonnentene etter at Kvikkas tok over distribusjonen. Nå vil de si opp avtalen.