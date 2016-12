– Annie stiller alltid opp

RØYRVIK: – Nei du. Dette var hyggelig. Kom inn, kom inn.

Tredje gang vi ringer på døra til Annie Nyvik, er hun endelig heime. For selv med blankis og hullføre, har den spreke dama som runder 80 om et par uker, vært ute i mange timer.

– Det er ikke sparkføre i dag, heldigvis har jeg bil. Så i dag har jeg vært på sykeheimen og besøkt noen venner. Men hvorfor har du med blomst til meg?

Årsaken til at vi tok med oss blomsten til Røyrvik, var for å takke henne for arbeidet i Sanitetsforeninga. Og da særlig for innsatsen hun har lagt ned på foreningas samlingssted Kråa gjennom 25 år.

«Hver tirsdag og torsdag er Kråa åpen for sanitetsforeningas medlemmer. Annie er ofte den første som låser opp og setter på kaffetrakteren. Hun kjøper blomster og pynter bordene, og bidrar til at aktivitetsdagene blir trivelige», heter det i begrunnelsen fra forslagsstiller.

Det trekkes også fram at hun lager en mengde hånarbeid til salg og basarer. Og ved stolen hennes ser vi at det ligger ulike typer håndarbeid som trolig går samme vegen.

– Jeg liker å ha noe å gjøre, sier Annie som er med i to velforeninger: Nyvika som hun flyttet fra for 12 år siden Og Røyrvik.

– Hun er fortsatt like aktiv i Nyvika, forteller ordfører Hans Oskar Devik når vi forteller ham hvorfor vi venter på at Annie skal komme heim.

– Den blomsten fortjener hun. Hun er støtt og stadig på meg om det ikke noe skal skje snart, sånn at hun kan få være med å bidra, forteller Devik, som var naboen hennes i Nyvika fram til hun flyttet.

Liknende godord var det flere som hadde mens vi ventet. Så svaret på spørsmålet til Annie er at vi kjøpte blomsten fordi sanitetsforeninga ville hedre deg. Men etter noen timer i Røyrvik fant vi ut av mange flere stiller seg bak tildelinga av Ukas blomst.