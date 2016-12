Bil fikk sleng på slapseføret og kjørte i grøfta

SKAGE: Politiet fikk inn meldingen klokka 05.01 fredag morgen. Det kom tidlig fram at det ikke var snakk om personskade, men det var behov for bilberging på stedet.

– Bilen hadde fått sleng på slapseføret før den kjørte i grøfta. Det er vanskelige kjøreforhold på stedet, forteller operasjonsleder Stig Rune Sagen i Trøndelag politidistrikt.

Fare for storm

Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel for Nord-Trøndelag fredag, der det er fare for sørvest sterk kuling og liten storm på kysten.

I dag skal det stort sett bli oppholdsvær i Namdalen. Temperaturen vil ligge på rundt to plussgrader i Ytre og Midtre Namdal, mens det i indre deler av Namdalen vil bli noen få minusgrader. Dette melder Yr.no.

Nyheter fra Namdalen

I dagens NA kan du lese at politiets nye hovedkvarter i Namsos til 65 millioner kroner vil stå ferdig om 14 måneder. Byggingen starter i Mars.

I årets julebilag kan du blant annet lese at det siste året har vært alt annet enn normalt for Terje Tranaas.

I dagens papirutgave av Trønder-Avisa kan du lese at pårørende kritiserer Snåsa kommune for manglende oppfølging etter morens mistenkelige dødsfall på sykeheimen i Snåsa tidligere i år. De pårørende mener morens dødsfall ble behandlet på lik linje med en vegstubb som har rast ut i Snåsa, og sitter igjen med mange spørsmål som de foreløpig ikke har fått svar på.

Adressa skriver at Namdalsavisa har begynt å trykke lørdagsstoffet i fredagsavisa, som følge av at Kvikkas ikke klarer å distribuere lørdagsavisa. Avisbransjen raser og krever at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen nå tar problemet med mangelfull avisdistribusjon på lørdager på alvor og rydder opp.