Forlenger kontrakten med Ørn

TRONDHEIM: - Dette er en viktig signering for oss. Elen har endelig fått betalt for godt arbeid over lang og tatt voldsomme steg i år. Hun er en spiller vi har store forventninger til fremover, sier sportslig leder Glenn Munkvold til klubbens hjemmeside.

At klubben er godt fornøyd med Melhus, kom tydelig fram under Ørns årsfest eter sesongslutt. Der ble hurtigtoget fra Harran kåret til årets spiller

Melhus har ambisjoner for sesongen som kommer.

- Jeg har signert for Ørn først og fremst fordi jeg er kjempemotivert for et nytt år og fordi jeg synes denne sesongen har vært givende. I tillegg viser ledelsen og støtteapparatet stort engasjement og satsning for det nye året som jeg vet har gitt oss ny energi, sier lynvingen til Ørns hjemmeside.