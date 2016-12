Værgudene klarer ikke å bestemme seg

NAMSOS: Onsdag ga statsmeteorolog Ida Fossli ved Meteorologisk institutt oss grunn til forhåpninger, da hun fortalte at folk i Midt-Norge kunne forvente den peneste jula.

– Der ser det ut til at at det kan bli oppholdsvær, men det er også sjanser for at det kommer sur østavind, uttalte Fossli.

Torsdagen bød på snøfall flere steder i Namdalen – og muligens vil denne ligge lenge nok til at namdalinger flest kan glede seg over «hvit jul» når høytida ringes inn.

Fredag formiddag leverte Meteorologisk institutt følgende værvarsel for Trøndelag de nærmeste dagene:

Julaften: Sørøst sterk kuling utsatte steder. Litt snø i grensetraktene, ellers oppholdsvær. Fra lørdag formiddag sørvest sterk kuling til liten storm på kysten og i fjellet.

Oppholdsvær, om kvelden litt regn, snø over 200-500 meter, lengst nord nedbør som sludd eller snø også i lavlandet.

Første juledag: Sørøst stiv kuling, minkende til skiftende bris. Fra om ettermiddagen sørvest stiv kuling, om kvelden dreiende sørøst, sent om kvelden sørvest sterk kuling.

Litt snø, etter hvert overgang til regn, snø i fjellet.

Andre juledag er det lurt å holde på hatten; meteorologene advarer mot at vinden kan bli kraftig i området fra Nord-Trøndelag til Lindesnes.