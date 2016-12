Strømbrudd i Grong

GRONG: Like etter klokka 21.00 opplyste NTE om at beredskap var blitt utsendt for å få has på problemet.

– Abonnenter kan merke at strømmen forsvinner og blir borte i kort tid, mens vi prøver å fikse feilen, opplyste informasjonssjef Inge Bartnes i NTE like etter strømbruddet.

Ifølge NAs journalist på stedet var omtrent hele Grong mørklagt en kort periode. Han forteller videre at strømmen kom og gikk i husstandene.

Klokka 23.00 opplyser NTEs informasjonssjef om at det fortsatt er 100 kunder uten strøm ved Nermoen. Det innebærer at 900 har fått igjen strømmen.

– Vi har våre montører ute. Feilen er funnet og blir nå rettet. Jeg antar at de fleste har strømmen tilbake rundt midnatt. Vi beklager virkelig ulempene strømbrudd medfører på selveste julaften, men håper det har ordnet seg og at julefeiringa går sin gang, opplyser Bartnes.