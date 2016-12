E6 stengte etter sammenstøt mellom flere kjøretøy

GRONG: Sammenstøtet fant sted på E6 ved Gartland i Grong. Det meldte politiet på Twitter klokka 16.46 søndag ettermiddag.

Ifølge politiet er det en trailer, to personbiler og en bergingsbil som har vært involvert, men det skal ikke være snakk om personskader etter kjedekollisjonen. Strøbil er varslet, og det skal være svært glatt på stedet.

– Det som skjedde var at en trailer og en personbil kolliderte på et sted der en bergingsbil skulle hjelpe en annen personbil opp av grøfta. Slikt blir det kaos av, sier operasjonsleder Dag Hjulstad i Trøndelag politidistrikt.

Politiet meldte først at E6 var midlertidig stengt, før de cirka ti minutter senere informerte om at vegen delvis er åpen ved hjelp av dirigering.

Klokka 17.10 varslet politiet om at stedet er ryddet og at E6 er åpen for fri ferdsel.