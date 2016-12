Storm, sludd og regn i romjula

Verst vil det bli på kysten, der det sannsynligvis vil blåse opp til liten storm i løpet av natt til mandag.

– Det kommer et nedbørsområde sigende inn nå, og vinden vil øke til å bli en sørvest stiv kuling. Muligens vil det bli liten storm på kysten, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt i Bergen, Reidun Holmøy.

Regn, sludd og vind

Meteorologen sier videre at temperaturen vil holde seg like over null, og at det vil bli nedbør i form av regn og sludd.

– Det er rett og slett mye dårlig vær i vente, sier Holmøy.

I innlandet kan nedbøren komme til å falle som snø, og temperaturen vil ligge på noen få minus.

– Det vil bli mye nedbør og mye vind i hele landet. Sør for Stadt ligger det an til å bli ekstremvær, men så ille vil det ikke bli i Trøndelag, sier hun.

Vekslende vær

Mandag ettermiddag vil vinden imidlertid minke en god del, men været vil fortsatt være vekslende. Tirsdag ser ikke ut til å bli så aller verst, før det fra onsdag ligger an til å bli nye dager med vind og nedbør i Namdalen.

– Været vil bli vekslende og jevnt over dårlig. Det er ganske vanskelig å si noe eksakt hvordan været vil bli de neste dagene. Men fint blir det ikke, avslutter vakthavende meteorolog Reidun Holmøy