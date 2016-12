NORDLI: Den tradisjonsrike langrennskonkurransen på Kvelifjellet 2. juledag måtte i år flyttes til lysløypa ved Liernehallen i siste liten. Årsak; For mye snø.

– Du kan godt kalle det et luksusproblem. Det var rett og slett for store mengder nysnø på Kvelifjellet til at vi kunne gjennomføre rennet der, forteller leder Morten Elvseth i langrennsgruppa i Lierne IL.

Saknet flere deltakere

På tross av endringer i selve gjennomføringa, forteller Elvseth at alt det praktiske gikk på skinner.

– Alt gikk som det skulle. Det er jo et uhøytidelig skirenn dette, som vi i Lierne IL har god erfaring i å arrangere gjennom mange år, sier han.

Langrennsforholdene var det ingenting å utsette på.

– Nei, det er knallgode skiforhold ute i løypene. Derfor er det så synd at ikke flere deltar, sier Elvseth oppgitt.

Kun ni deltakere stilte nemlig med startnummer på brystet under testrennet 2. juledag. Det antallet er lavere enn på mange år.

– Vi har plass til mange, mange flere. Det er stort sett lokale løpere som er i aksjon, vi skulle gjerne sett at flere fra andre steder rundt om i Namdalen tok turen også, fastslår Elvseth, som allerede nå oppfordrer folket til å komme seg opp av sofaen og stille i neste års renn.

– Det kommer en ny mulighet neste romjul og da håper vi selvfølgelig på bedre deltakelse, fastslår langrennslederen – som på tross av deltakelsen var godt fornøyd med selve utførelsen av konkurransen.

– Det ble ei fin gjennomføring for de som var i aksjon, oppsummerer han.

Bruvoll raskest i langløypa

Mandagens renn ble gjennomført i klassisk stil og deltakerne kunne velge mellom løypetraseer på 2,5, 5, 7,5 og og 12,5 kilometer.

2,5 km: 1) Andreas Elvseth, Lierne 8.15,0, 2) Are Estil Brissach +1,27

5 km: 1) Olivia Bengtson, Spikbodarna 16.55,0, 2) Ola Estil Brissach, Lierne +0,15

7,5 km: 1) Anne Lise Grubbmo, Lierne 23.45,0

12,5 km: 1) Ole Jørgen Bruvoll, Lierne 34.10,0, 2) Anton Elvseth, Lierne + 1.55,0, 3) Vebjørn Klingen, Kolvereid + 4.24,0, 4) Einar Østnor, Lierne (DNF)