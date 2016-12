Innfører nytt parkeringsregelverk fra nyttår

Det er vel få ting som er så irriterende å få parkeringsbot om du glemmer å legge på penger, eller kommer noen minutter for seint for å hente bilen.

Etter nyttår kan du ifølge en ny forskrift komme fem minutter for seint og likevel slippe bot, ifølge det standardiserte parkeringsregelverket til Statens vegvesen.

Det er et nytt regleverk som skal sørge for at alle behandles likt – enten du står på en offentlig eller privat avgiftsparkeringsplass.

Forskriften – som finnes på www.lovdata.no – for det nye parkeringsregelverket ble vedtatt i mars i år, og dette trer i kraft fra 1. januar 2017.

Her er de viktigste nyhetene: En ny parkeringsklagenemd skal gjøre det enklere å klage inn bøter.

I forskriften er det satt tre faste satser for parkeringsbøter. 300 kroner for de minst alvorlige som for eksempel å glemme å trekke gratisbillett for parkering. 600 kroner for alminnelige overtredelser, og 900 kroner dersom man har feilparkert på handikapmerket plass.

Det er også innført krav om at parkeringsplasser skal tilby plasser med ladepunkter til elbiler og plasser med tilrettelegging og reservering for forflytningshemmete.

Med forskriften følger standardisering av parkeringsskilt. Alle kommunale parkeringsplasser skiltes med en hvit P på blå bakgrunn, mens private parkeringsplasser skiltes med svart P på hvit bakgrunn.