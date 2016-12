Mottok kulturprisen i Sørli kirke

SØRLI: Det var en rørt og glad kulturprisvinner i Lierne, som mottok prisen 2. juledag under gudstjenesten i Sørli kirke.

– Jeg ble vel nærmest målløs da jeg fikk vite det rett før jul, sier Gunhild Devik Brønstad.

– Hva tenkte du?

– At det er veldig trivelig å bli satt pris på, samtidig er jeg ydmyk med tanke på at det jeg holder på med blir sagt å ha så stor betydning for mange, sier hun.

Ordfører Bente Estil sto for den formelle overrekkelsen.

– Det var en fin stund, vi hadde en veldig fin gudstjeneste med svensk prest og vakker korsang, så dette har vært en gledens dag på alle måter, sier Brønstad.

Og rammen rundt overrekkelsen kunne ikke vært bedre. Brønstads arbeid i menigheten blir framhevet i begrunnelsen for prisen. Det samme gjør hennes engasjement i virket som lærer ved Sørli skole.

Gunhild Devik Brønstad har også engasjert seg i Liernes bygdeboknemnd i ei årrekke.

Selve prisen er en gavesjekk på 10.000 kroner og et innrammet diplom laget av kunstneren Bjørn Arnfinn Devik.