Politiloggen: Fire utforkjøringer i natt

Det har vært glatte veger i Namdalen i natt. Hele fire utforkjøringer har politiet å melde fra nattas logg.

23.12: Utforkjøring på Bergsmo i Grong.

– Der fikk vi melding om en rundvelt med fem personer i bilen. To av dem ble kjørt til Sykehuset Namsos for nærmere undersøkelser. Føreren var en mann i 50-åra. De øvrige passasjerene har jeg ikke oversikt over, forteller operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Stig Rune Sagen.

23.59: Utforkjøring i Nærøy på fylkesveg 771 ved Fossengholet.

– Der kom en patrulje over en bil som hadde kjørt utfor vegen. Det er ikke snakk om personskader, kun materielle skader. Det var en mann i slutten av tenåra som kjørte bilen.

04.02: Kjørte i grøfta for å unngå elg på Kongsmoen.

– Meldinga gikk ut på at det var en sjåfør som kjørte av vegen for unngå å kjøre på en elg, men hun traff elgen på siden likevel. Elgen reiste seg og gikk ut i skogen. Kvinnen hadde behov for redningsbil ettersom hun hadde kjørt seg fast, og viltnemnda ble varslet, sier Sagen.

04.12: Melding om utforkjøring ved Horvereidvatnet, Nærøy.

– Det har tydeligvis vært glatt i Namdalen, for vi fikk også melding om at en mann i 20-åra hadde behov for å bli dratt opp etter ei utforkjøring ved Horvereidvatnet i Nærøy. Heller ikke der er det snakk om personskader, opplyser Stig Rune Sagen.

– Ellers har det vært rolig fra Namdalen og utelivet, så det er tydelig god stemning der og at folk har hatt det fint, sier Sagen.

Uværet over, men fortsatt vanskelige kjøreforhold:

OBS-varsel for Trøndelag: Tirsdag formiddag minkende. Først på tirsdag ventes vanskelige kjøreforhold på fjellovergangene i sør på grunn av kraftig vind, snø og snøfokk.