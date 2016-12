Reguleringsarbeid Heilhornet

KJELLEIDET: Formålet med reguleringsplanen er omregulering slik at den stemmer overens med dagens bruk av området, og slik at det er rom for videreutvikling av turistanlegget.

I dag består anlegget av utleierom, utleiehytter og småbåthavn med utleiebåter. Eierne ønsker flere hytter, og en hall for vinterlagring av båter inn i ny plan. Denne er tenkt plassert sør for vegen.

Det er også planer om en fylling ut i sjøen for å få utnyttet arealene bedre enn de klarer i dag.