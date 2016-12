Er hunden din redd for raketter?

– Hver nyttårsaften blir mange hunder så skremt at de stikker av fra hus og eier når rakettene fyres av. Vi har sett tilfeller der hunder har løpt til skogs og frosset i hjel, sier veterinær Torill Heggenes ved AniCura Dyreklinikk Lilleaker i Oslo.

Hunden kan gå inn i en sjokktilstand hvor den mister evnen til å orientere seg. Er hunden alene hjemme, kan den gå løs på møbler og inventar.

– Har man en hund som er lydredd eller har lydfobi, bør man forsøke å finne måter å hjelpe den på. Den må i hvert fall ikke forlates hjemme alene på nyttårsaften, sier hun.

Flere hundepensjonat og kenneler, som ligger litt avsides, merker større pågang nyttårsaften. I noen tilfeller er det fordi eieren skal bort, i andre tilfeller er det fordi eieren vet at hunden får mer ro på hundepensjonatet.

– Vi har flere faste hunder som kommer hit hver nyttårsaften. Smellene fra byen blir fjerne her ute, og ikke så skremmende, sier Tori Grindvoll som er eier av Rignes Hundepensjonat på Ski.

Hun forteller at hun alltid plasserer hundene hun vet er redde for høye lyder og smell i grupper med trygge hunder, og så setter hun på litt dempet musikk. Det pleier å fungere bra.

– Til nå har vi aldri opplevd at noen hund har fått panikk, sier hun.

Beroligende midler

For de aller reddeste hundene kan medisin være en løsning. Det finnes flere typer beroligende midler for hunder og katter, både på og uten resept. De vanligste på resept er Sileo og Xanor.

– Disse preparatene pleier å ha god effekt på dyr som er redd for høye lyder. Men de skal kun brukes i situasjoner som er spesielt stressende for dyret. Fordelen med Sileo er laget for dyr med nettopp disse problemene, sier Torill Heggenes ved AniCura.

Skal du medisinere kjæledyret, må det gjøres riktig.

– Feil dose medisin kan faktisk gjøre angsten verre. Noen typer beroligende midler gjør dyret slapt, men fjerner ikke redselen. Det kan være enda mer skremmende for hunden eller katten fordi de ikke klarer å flytte på seg selv om de er livredde, sier Heggenes.

Det finnes også en type plugg du kan stikke i stikkontakten som avgir duftstoffer, såkalte feromoner, som virker avslappende på hunder. Den kan også fås som spray.

– Duftstoffet er naturlig og utskilles fra tispene til valpene for å gjøre valpene rolige og knytte dem til moren. Det kan fungere i noen situasjoner der hunden er redd. Men dersom hunden er stiv av skrekk, har den nok ikke tilfredsstillende effekt, sier veterinæren.

Kan tilvennes

Er hunden valp eller ung, anbefaler veterinæren at den vennes til høye lyder.

– Det finnes cd-er med lyd av raketter, lyn og torden som du kan sette på for å venne den til bråket. Sett gjerne på cd-en mens hunden får mat, slik at den assosierer lydene med noe positivt. Det kan også være en fin måte å lære jakthunder ikke å bli skuddredde, sier Heggenes.

Også eldre hunder kan vennes til å tåle mer lyd. Man må bare gå sakte fram og være tålmodig.

– Det er viktig at man ikke kjefter på hunden eller trøster den når den blir redd, men opptrer så naturlig som mulig. Da signaliserer man at det ikke er noe å være redd for, sier hun.

Hva kan man gjøre for å forberede hunden på nyttårsaften?

– Først må man vurdere hvor redd hunden faktisk er. Har man en hund som blir vettskremt hver gang det lyner og tordner, er den mest sannsynelig også redd for smell fra raketter. I disse tilfellene kan et beroligende, ikke-sløvende middel være det beste, sier Heggenes.

Er hunden kun litt redd, kan man forebygge ved å gå en lang tur med hunden på selve dagen slik at den er sliten om kvelden.

– Når bråket starter, kan man avlede ved å sette på tv eller radio som demper lydene litt. Man kan også trekke for gardinene for å skjerme for lyset fra rakettene. Og husk at det trygge nærværet med eieren er det aller viktigste tiltaket for å roe ned et dyr som er redd, sier veterinær Torill Heggenes.