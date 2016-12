Travel natt for politiet

RØRVIK: Det er flere meldinger fra Namdalen i nattens politilogg.

Overstadig beruset

Klokken 21.06 onsdag kveld meldte politiet om at en mann i 70-årene mistenkes for å ha kjørt motorvogn i beruset tilstand i Snåsa kommune. Sak opprettes og førerkortet ble beslaglagt.

Ved Klinga i Namsos ble en overstadig beruset mann i 20-årene kjørt til oppholdsadresse i Namsos av politiet. Hendelsen skjedde klokken 01.30.

Like etter melder politiet om at de hadde avholdt en trafikkontroll i Snåsa sentrum. Kontrollen ble holdt fra klokken 01.00 til 01.30, og sju førere ble kontrollert. Alt var ok, melder politiet.

Blir anmeldt

Klokken 01.22 opplyste politiet om at de hadde fått meldinger om en mann som gikk gående langs en veg på Kolvereid, noe de anså som potensielt farlig. Politiet dro til stedet og snakket med mannen som var beruset og i slutten av tenårene.

Samtalen med politiet førte til at mannen blir anmeldt for å ha oppgitt falsk personalia. Han ble så sendt heim.

Fengende Åge-musikal fra start til slutt Når Verdal teaterlag og teaterselskapet Innspæll tar for seg Åge Aleksandersens låtunivers i rockemusikalen «Levva Livet», gjør de det med stort hell.

Aktivitetsnivået i taket på Julecup i fotball for barn og unge – Kan ikke sitte på rumpa Onsdag tok hundrevis av barn og unge en pause fra julemat og høytidsro da julecupen i fotball ble sparket i gang i Namsoshallen.

Været torsdag

Her er meteorologens tekstvarsel for Trøndelag torsdag:

Sørvestlig liten kuling på kysten, om ettermiddagen økende til sterk kuling, først i sør. Regn og yr.