Hva har skjedd mens du sov?

RØRVIK: Fredag morgen kan politiet melde om at det har vært stille i Namdalen natt til fredag. Det er likevel et par meldinger i loggen.

Voldsutøvelse

Klokken 00.17 kom det melding om voldsutøvelse mellom flere personer i Namsos sentrum. Politiet rykket ut, men brukte 20 minutt på utrykningen, og på grunn av den lange utrykningstida var det ingen igjen på stedet da de kom dit.

– Ingen har tatt kontakt med oss i ettertid, men vi håper de tar kontakt om det er noen fornærmede etter hendelsen, sier politiet fredag morgen.

Trafikkontroll

Politiet avholdt en promillekontroll i Rørvik sentrum i tidsrommet fra klokken 02.40 til klokken 03.06. Sju førere ble kontrollert, og det var ingen reaksjoner.

– Det har generelt vært rolig i Namdalen. Vi har vært på noen fester og sett i løpet av natta, og alt har gått greit for seg. Det er ikke noe å utsette på, sier operasjonsleder.

Harald (89) bodde alene i Oslomarka i 30 år I 30 år bodde Harald Grande (89) fra Overhalla alene i ei hytte i Oslomarka. Men ensom har han aldri vært.

Været

Her er meteorologens tekstvarsel for Trøndelag fredag:

Sørvestlig stiv kuling, på kysten liten storm. Regn, senere regnbyger, snøbyger over 500-700 meter.

Det er sendt ut Kulingvarsel for Rørvik - Andenes:

Natt til fredag økning til sørlig sterk kuling, fra om formiddagen sørvestlig periodevis liten storm.

Uforsvarlig bruk kan straffes med bøter Uforsvarlig bruk av fyrverkeri kan føre til bøter på mellom 7.000 til 9.000 kroner – og opp til ett år i fengsel.

Alternativ transport

FosenNamsos Sjø melder fredag morgen at alle avganger i sambandet Namsos-Rørvik-Leka inntil videre er erstattet med alternativ transport på grunn av værforholdene.

Disse rutene er kansellert på grunn av værforholdene fredag morgen:

Vinterens første KM i langrenn: Juniorene viste styrke i KM Tre sølv og en bronse i juniorklassene ble den namdalske beholdninga under sesongens første langrenns-KM.

«Lækka» gjorde kort prosess «96 % Lækka» gjorde kort prosess med motstanderne i julecupen, og vant for andre år på rad.