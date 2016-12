Namsos best på fair play

NAMSOS: - Målsetningen med Fair Play-arbeidet er at alle involverte i norsk fotball skal ha et bevisst forhold til fotballens grunnverdier. Prinsippet om Fair Play skal vises gjennom positive og konkrete handlinger både på og utenfor banen. Det er derfor en stor glede for NFF å hedre klubber som virkelig har levert på dette området, sier rådgiver i Seksjon for samfunnsansvar i Norges Fotballforbund, Elin Horn.

Alle prisvinnerne vil motta en flott plakett og kr. 5.000. Prisen vil bli overrakt ved en passende anledning i starten av 2017.

Klubbene som nå blir tildelt denne prisen har all grunn til å være stolte. Fair Play skal gjennomsyre all aktivitet på alle nivåer, herunder respekt for, og etterlevelse av gjeldende regelverk, retningslinjer og verdisett. Gode holdninger i klubbene fører alltid til godt samhold og trivsel, som igjen fører til gode prestasjoner, skriver fotballforbundet på sin hjemmeside.

NFF gratulerer alle prisvinnere, og oppfordrer alle klubber til å fortsette å ha stort fokus på Fair Play også i 2017.