Slo til to vakter og spyttet på den tredje

SNÅSA: Hendelsen skjedde sent fredag kveld, og det var vaktene som fikk gjennomgå da mannen i starten av 20-åra slo seg vrang.

Først slo han den ene vakta, etter på en annen, før han spyttet på den tredje vakta. Hendelsen skjedde i forbindelse med en fest på samfunnshuset.

– Mannen ble kjørt heim av foreldrene, og er anmeldt for kroppskrenkelse, forteller operasjonsleder Johnny Olsen i Trøndelag politidistrikt.

Ellers har det vært en rolig natt for politiet i Namdalen.

Vær og trafikk

Uværet fortsetter, og Adressa skriver at Hurtigruten har ligget værfast på Rørvik i natt.

Det betyr at skipet kansellerer anløpet i Trondheim lørdag formiddag. Adressa skriver at det er orkan i vindkastene og 12 meter høye bølger som gjorde at Hurtigruten valgte å bli liggende i Rørvik inntil videre, og at båten går direkte til Ålesund når det bli bedring i været.

Statens vegvesen melder på sine nettsider at fergesambandet mellom Lund og Hofles fortsatt er innstilt på grunn av dårlig vær. De melder også at Steinfjelltunnellen på fylkesveg 773 er stengt på grunn av tekniske problemer.