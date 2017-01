16-åring innledet det nye året med blåveis på Klompen

Like før klokka ett natt til 1. nyttårsdag fikk politiet melding om at en 16-åring hadde blitt slått i ansiktet av en gjerningsmann i tenårene da de var på Klompen for å se på nyttårsrakettene.

– Han blødde fra øyet og ble fraktet til legevakta. Gjerningsmannen hadde forduftet da vi kom, men vi har en mistenkt, sier operasjonsleder Jan Tore Tiltnes i Trøndelag politidistrikt.

Ifølge politiet skal det ikke ha vært noen foranledning til slaget 16-åringen fikk i ansiktet.

I halv to tiden samme natt ble en scheferhund tatt vare på ved flyplassen i Namsos. Hunden hadde chip på seg, og ble raskt gjenforent med sin eier.

E6 er stengt på Aunfoss like nord for Harran, på strekninga mellom Grong og Mosjøen på grunn av bilberging. Vegen ble stengt fra klokka 02.54 natt til søndag, og inntil videre, står det på Statens vegvesen sine nettsider.

Etter å ha vært stengt på grunn av uvær går nå ferga mellom Lund og Hofles som normalt.