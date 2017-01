Spøken ble blodig alvor

NAMSOS: Sommeren 2016 fikk videoen til Tom Daniel Hansen Sylte flere titalls millioner visninger på ulike sosiale medier og gikk viralt.

Videoen av namsosingen med motorsag ble filmet på Storlien da han og kompisen Marius Høstland Strøm fra Namsos var på tur til Sverige. De to vennene tok seg en pause ved en vegkant – og da bestemte Tom Daniel seg for å utsette Marius for en opplevelse han aldri vil glemme.

Han fant fram motorsaga, som lå i bagasjerommet. Deretter fyrte han i gang saga og plasserte bladet mot halsen til den sovende kompisen.

Mistet nesten armen

Kjedet var tatt av motorsaga – og var dermed ufarlig – men det oppfattet ikke Strøm i halvsøvne.

Denne uka kopierte en tysk ungdom i Wickede i Tyskland spøken – uten å ta av kjedet, skriver den britiske tabloidgiganten Daily Mail.

Det resulterte i at kompisen nesten mistet armen.

16-åringen hadde sovnet på sofaen. Da bestemte kompisen for å spille han et puss – som gikk forferdelig galt.

Den sovende kompisen bråvåknet og bykset opp i halvsøvne for å stoppe kompisen. I det han kom seg opp fra sofaen, traff kjedet armen hans – som ble stygt skadet.

– Veldig trist

Mannen bak spøken som inspirerte den tyske 22-åringen mener det er sterkt beklagelig at noen har latt seg inspirere uten å tenke seg godt om.

– Jeg ble gjort kjent med det ved at en venn sendte meg en link fra Daily Mail. Først og fremst synes jeg at dette er utrolig trist, men jeg kan ikke stå til ansvar for hva andre gjør. Det er selvfølgelig trist at noen påfører andre såpass alvorlige skader med bakgrunn i en video jeg har laget, sier namsosingen.

– Vil det påvirke spøkene dine i tida framover?

– På en måte vil det nok det. Jeg tror nok ikke at jeg kommer til å dra de så langt i framtida. Men jeg kan ikke ta forholdsregler til at folk kan prøve å kopiere alt jeg gjør, sier Sylte som har kontrakt med selskaper i både Japan, USA og Kina om å levere spøker i årene som kommer.