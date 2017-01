Dette har skjedd i natt, og slik blir dagen i dag

Operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt Stig Rune Sagen forteller at politiloggen fra Namdalen natt til mandag er tom.

– I natt har det ikke skjedd noe som helst, sier Sagen.

Yr.no har sendt ut OBS-varsel for vanskelige kjøreforhold i Nord-Trøndelag.

Ifølge Statens vegvesens nettsider er fortsatt fylkesveg 322 på Brede i Snåsa stengt på grunn av fare for ras. Ellers går trafikken som normalt.

Nyheter

I dagens NA kan du lese at overhallingen Marius Solum Øren har blitt kjendis i Asia. Piloten er nemlig finne på busser og reklametavler over hele verdensdelen.

Du kan også lese at en tysk 22-åring har latt seg inspirere av namdalingen Tom Daniel Hansen Syltes motorsag-spøk. Det fikk blodige konsekvenser.

NRK Trøndelag skriver i dag at lakseprisen er på veg mot ekstreme høyder, og at den ligger an til å stige med ti prosent første halvår i 2017

Trønder-Avisa skriver i dagens papirutgave at fem personer omkom i trafikken i Nord-Trøndelag i 2016. Alle var menn.

Været

Det begynner å bli kaldere i været, og i dag vil hele Namdalen få temperaturer på minussiden av graderstokken.

Kaldest vil det bli i Lierne og Røyrvik der det vil bli snø og temperaturer ned mot ti minusgrader. Det vil også bli noe sol i Namdalen og flere steder vil det komme snøbyger.

Temperaturene vil ligge på rundt null grader og nedover på kysten og i Midtre Namdal, melder Yr.