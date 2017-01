Tre hurtigruter til kai nyttårsaften

RØRVIK: Tre Hurtigruter ved kai på Rørvik lørdag kveld. Richard With, Finnmarken og Nord Norge feiret alle nyttårskveld på Rørvik.

De to siste hadde planlagt et lengre stopp på Rørvik enn det de vanligvis gjør på grunn av nyttårsmiddag som ble servert ved kai, og disse skulle etter oppsatt seilingsplan forlate Rørvik henholdsvis klokka 01.00 og 01.30 natt til 1. januar slik at de reisende fikk med seg nyttårsfeiring på Rørvik

Richard With ble liggende værfast i et døgn, og siden forsøket på å krysse Folla på ettermiddagen lørdag mislyktes, valgte de å ta feiringen på Rørvik.