Avsluttet dataprosjekt

RØYRVIK: Da Røyrvik kommunestyre behandlet budsjettet for fjoråret, ble det satt av 300.000 kroner til innkjøp av datautstyr i skolen. Nå er prosjektet fullført og det samme kommunestyret har godkjent regnskapet på 296.387,50 kroner.

Pengene er brukt til å skifte ut elevenes gamle datamaskiner og til innkjøp av en ny smartboard. Kommunestyret mener at digital kompetanse er en av de grunnleggende ferdighetene i skolen og at det derfor er viktig at utstyret skiftes ut jevnlig.