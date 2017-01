Kulingvarsel og buss for båt tirsdag

RØRVIK: Politiet opplyser at det har vært ei svært rolig natt i hele Nord-Trøndelag natt til tirsdag. Det er kun ei melding i loggen, og den er fra en trafikkontroll ved Bangsund.

18 førere ble kontrollert i trafikkontrollen som ble holdt på fylkesveg 17 i tidsrommet mellom klokken 4.15 og 5.20 i natt. Alt var ok, melder politiet.

Unngikk skade da bjørka falt Natt til nyttårsaften tok stormen ei bjørk på Namsos kirkegård. Ingen gravsteder på påført skade.

Nyheter

På NAs nettsider kan du lese om at ei nyetablering kan bety 20–30 arbeidsplasser på Abelvær om ikke lenge, og du kan lese om at Namsen Adventure AS avvikles etter mange år med underskudd.

Du kan også lese saken om at årets første borger i Namdalen og Nord-Trøndelag ble ei fin lita taus fra Sørli.

Namdalske idrettsnavn med stor tro på sportslig suksess i det kommende året «Dette er våre mål og ambisjoner for 2017» 2017 har åpnet med blanke ark for namdalsk idrett. Vi har spurt en rekke namdalske idrettsutøvere, ledere og trenere hvilke mål de har for sitt idrettsarbeid i året vi nå har startet på.

På Trønder-Avisa finner du saken om at over 40.000 personer meldte seg ut av Den norske kirke i 2016, og at nye avgiftsregler har sørget for prisrekord på bensin.

Studie på musikeres helse vekker oppsikt Livet på scenen kan gi deg helseproblemer Søvnproblemer, angst- og depresjonsplager. Ny forskning viser at musikerlivet faktisk går på helsa løs.

Hovedsaken på VG tirsdag morgen er at en ny studie viser at politiet oppgir feil tall for å pynte på statistikkene.

– Hver femte politimann trikser med tallene, skriver de i saken du kan lese her.

Analytikerne spår enda høyere laksepriser «Prisene kan bli så høye at folk slutter å kjøpe» Gjennomsnittsprisen for laks i 2016 havnet på eventyrlige 62 kr kiloet for fisk solgt på spotmarkedet. Nå tror bransjen at prisen vil stige enda mer i år.

Været

Her er meteorologens tekstvarsel for Trøndelag tirsdag:

Sørlig bris, på kysten økning til sør og sørvest sterk kuling. Sludd eller snø. I ettermiddag minking til skiftende bris, på kysten i nord sørøst liten kuling. Spredt snø eller sludd, på kysten i sør regn.

Det er sendt ut kulingvarsel for Rørvik - Lødingen:

Tirsdag morgen øking til sørøstlig sterk kuling 20 m/s utsatte steder, seint tirsdag kveld minkende.

Avreise fra Rørvik i mars Sjøsetter ny hurtigrutetur Det har blitt en tradisjon at NamsosJarlen i samarbeid med NA arrangerer hurtigrutetur. Slik blir det også i 2017.

Buss for båt

Fosen Namsos Sjø opplyser at rute 900 mellom Namsos, Rørvik og Leka med avgang klokken 8.35 fra Jøa og klokken 11.45 fra Namsos kjøres med buss for båt grunnet isforhold tirsdag.