Sesongen i fare etter kneskade

NAMSOS: Uhellet på håndballbanen resulterte i avrevet fremre korsbånd, avrevet brusk bak kneskåla, ødelagt menisk og brist i leggbeinet for Holm Solberg.

Sleggekasteren med åtte NM-titler og to kongepokaler gjorde comeback i ringen i fjorårssesongen. Nå kan det imidlertid bli et langt opphold fra trening og konkurranse for 33-åringen fra Kolvereid.

– Jeg vet faktisk ikke helt hva som skjer videre nå. Jeg skal til oppfølging hos knespesialist neste uke. Da vil det bli tatt en vurdering på om og evt. når det blir operasjon, forteller hun.

Selv om det per dags dato ser mørkt ut med tanke på årets sesong, har Holm Solberg fortsatt et lite håp om at hun blir å finne i sleggeringen til sommeren.

– Dersom en eventuell operasjon kan avventes til høsten, kan det være aktuelt å gjennomføre sesongen først. Jeg har ikke så mye smerter nå. bare nedsatt bevegelse. Men det kommer seg, sier hun.