Lynrask reaksjon fra Christer hindret kollisjon

JÅDDÅREN: – Midt på langstrekkene på Jåddåren ser jeg en personbil som får sleng og mister kontrollen på kjøretøyet. Jeg får kastet meg på bremsen og kaster lastebilen i grøfta. Dermed unngår vi så vidt en kraftig kollisjon, men det var virkelig snakk om millisekunder, sier sjåføren til Trønder-Avisa.

Det var to biler som var involvert trafikkuhellet på Fv. 17 tirsdag. En sjåfør fikk sleng på personbilen – og imot kom Homstad i lastebil.

Heldigvis klarte lastebilsjåføren å svinge unna og unngikk dermed en kollisjon som kunne fått alvorlige konsekvenser.

Homstad jobber for Postnord og var på veg fra Namsos til terminalen i Steinkjer da ulykken skjedde.

– Sjefen kom og hentet meg og det er vel håp om at det vanker en god, varm kopp kaffe på terminalen nå. Vi setter også veldig pris på at politiet synliggjør at vi yrkessjåfører gjør en god jobb – for denne gangen kunne det gått ille, sier han til avisa.

Tre personer ble fraktet til Sykehuset Levanger for sjekk etter uhellet.

Det var til sammen fem personer var involvert i hendelsen.

Det blir mest sannsynlig ikke opprettet sak om hendelsen, ifølge politiet.