Rolig natt i Namdalen

RØRVIK: Det har vært ei rolig natt for politiet. Det er ingen meldinger fra Namdalen i politiloggen onsdag morgen.

Nyheter

På våre nettsider kan du lese saken om at 45.562 besøkte Namsos kino i 2016, og du kan lese om Jonas Lian Hansen som skal være trener og daglig leder for NIL Fotball.

Marine Harvest vil etablere oppdrettsanlegg på populær fiskeplass Turistnæringa ser rødt Marine Harvest har søkt om å få etablere et nytt oppdrettsanlegg rett ved en populær fiskeplass. Det får turistnæringa til å se rødt.

På Trønder-Avisas nettsider kan du lese om at Arnulf Haga er utnevnt til Ridder av 1. klasse, og at Nord-Trøndelag Ap vil ha omkamp om konsekvensutredning av oljeleting utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Hovedsaken på VG.no onsdag morgen er om Bandidos-profilen Lars Harnes, som nekter å sone sammen med personer som er dømt for overgrep mot barn eller dyr. Nå beskyldes han for å trakassere medfanger.

Hus til de unge Til våren settes spaden i jorda. Da skal kostnadseffektive enebolighus til tre millioner settes opp i Hunnaåsen i Overhalla.

Været

Her er meteorologens tekstvarsel for Trøndelag onsdag:

Frisk bris av skiftende retning, på kysten nordøstlig frisk bris, opp i stiv kuling sør for Halten. Litt snø, vesentlig i indre strøk. Fra onsdag ettermiddag sørøstlig bris. Oppholdsvær.

Nå kommer kulda – og snøen blir liggende noen dager også i lavlandet Sol storkoser seg som snømåker i Strandvegen – Dette er herlig! Endelig kom det snø, og jeg bruker den tida jeg trenger til å måke den bort.

Buss for båt

Fosen Namsos Sjø melder at rute 900 på strekningen Namsos-Jøa kjøres med buss for båt i begge retninger inntil videre grunnet is.

Statens Vegvesen melder om at fylkesveg 773 mellom Raudberga og Gjersvika er stengt inntil videre på grunn av uvær.

Dykkefeber i Namdalen Flere unge namdalinger velger å gå dykkerskole. Namdalske selskaper innenfor havbruksnæringa trenger dem, men også andre medarbeidere med relevant kompetanse.