Strand valgte Nardo

TRONDHEIM: Det melder 2. divisjonsklubben på sin hjemmeside onsdag.

Lekværingen har de siste sesongene spilt for Gjøvik/Lyn, og sa til NA forrige uke at neste stoppested kom til å bli enten Byåsen, Ranheim - eller Nardo.

- Jeg valgte Nardo fordi jeg har stor tro på både spillergruppe og trenerteam foran 2017-sesongen. Jeg kjenner Nardo godt gjennom å ha spilt mot de og sett de. De er stabile og har et godt kollektiv. Det er lett som enkeltspiller å prestere i et kollektiv som fungerer. Jeg har stor tro på at jeg kan være med å løfte laget i 2017 både på trening og kamp, og at medspillere og trenere kan være med på å løfte meg som spiller. Nå gleder jeg meg veldig til å komme igang, sier Strand til Nardos hjemmeside.

Trener Tormod Bjerkeseth er fornøyd med nysigneringen:

- Vi får inn en meget god rollespiller som har opparbeidet seg mye erfaring, en dedikert person som ønsker å utvikle seg videre som fotballspiller. Vi er derfor stolt og glad for at Morten mener Nardo er den rette veien for han de neste to årene, sier han til klubbens hjemmeside.