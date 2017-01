Unormal mild desember

NAMSOS: For månedstemperaturen for hele landet lå 4,6 grader over normalen i desember, viser ferske tall fra Meteorologisk institutt.

Den høyeste temperaturen ble målt til 18,1 plussgrader og ble registrert 30. desember på Sunndalsøra i Møre og Romsdal – mens laveste minimumstemperatur var minus 35,8 grader og ble målt i Karasjok 4. desember.

Også nedbørsmessig skilte fjorårets desember seg ut. Måneden er blant de ti våteste for desember i serien som går tilbake til år 1900.

Aller våtest i Nord-Trøndelag var det på Otterøya, hvor det ble målt 301,8 millimeter nedbør.