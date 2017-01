Uten mål og mening?

Det bygges en god del i Namsos, særlig gjelder dette boliger. Litt merkelig egentlig, ettersom det siste jeg hørte var at innbyggertallet var litt lavere nå enn for ett år siden.

Det har vært diskusjon omkring enkelte av disse prosjektene. Forut for byggingen av Bankplassen var det særlig høyden på huset som ble diskutert. Etter mye fram og tilbake ble det enighet og huset ble bygd.

Så kom den mye omtalte byggingen ved Bjørum Gård. Her var det krav fra Nord-Trøndelag fylkeskommune om fortetting. Utbygger og fylket fikk det som de ville fra et stort flertall i Namsos kommunestyre. Disse husene er nesten like høye som Bankplassen uten at det førte til like store politiske betenkeligheter som man hadde når det gjaldt en boligblokk midt i sentrum av byen.

Nå skal det bygges boliger der Hustad Interiør lå. Utbygger ønsker å bygge et 19 meter høyt bygg, foreløpig har rådmannen sagt 16 meter. Også her vaker fylket i bakgrunnen med sitt evinnelige krav om fortetting, uansett hvordan det ser ut ellers. Når rådmannen setter premissene for dette bygget, henviser han til høyden på brannstasjonen og blokkene mellom Namdalsvegen og Overhallsvegen. Av en eller annen grunn tar han ikke utgangspunkt i den lave småhusbebyggelsen nærmest det nye huset. Jeg lurer på hvorfor.

La oss forflytte oss til andre mulige byggeprosjekter i Namsos. Litt lenger vest ligger Brannstasjons-tomta og venter på en avgjørelse. Foreløpig ser det ut til å bli parkeringsplass, men før eller senere må det tas en avgjørelse om mer permanent bruk av området. Da kommer helt sikkert kravet om fortetting, og rådmannens referansepunkter hva gjelder høyder, vil bli NTEs trafostasjon og Sparebankbygget.

Det blir spennende å følge med ettersom kommunen her er grunneier, men jeg har ikke store forhåpninger.

Enda lenger vest finner vi Rema 1000 Rock City. Her har vi sett at eier har planer, uten at det har kommet noe helt konkret ennå. I likhet med Overhallsvegen har vi her et område med småhusbebyggelse i nærheten (Vika), men referansepunktene vil nok bli hotellet og Rock Garden, til akkompagnement av fylkets krav om fortetting.

Rett over gata ligger det tidligere anlegget til Otto Moe. Jeg aner ikke hvem som eier her, men det ligger nok an til et eller annet her også. Igjen med hotellet som referansepunkt når det gjelder høyde og fylkets mantra om fortetting som bakgrunnsmusikk.

Så kommer vi til indrefileten, området fra Bryggerekka til Sjøsiden, sentrumsåpning mot fjorden. Dersom vi forutsetter de samme mekanismer her som på Bjørum og i Overhallsvegen, ser jeg for meg at vi fort kan få namsosutgaven av Oslos Barcode-område.

Der har man bygd en serie høye bygg som danner en effektiv mur mellom byen og fjorden. Det kan vi også fort ende med i lille Namsos om vi ikke passer på.

Problemet i Namsos slik jeg ser det, er at vi har svært mange utdaterte reguleringsplaner i og nært sentrum. Dette kombinert med store utskiftninger av politikere ved hvert valg, gir liten kontinuitet. Dermed blir utviklingen preget av enkeltstående avgjørelser uten at disse er en del av en overordnet plan.

Da er det ofte utbyggers ønsker og premisser som legges til grunn for utviklingen. Det kan gi både gode og mindre gode løsninger, men stort sett er det de økonomiske avveininger som står igjen som seierherre om da ikke lokale myndigheter evner å sette ned foten.

Som eventuelle lesere har lagt merke til, har jeg ingen konkrete svar på de utfordringer jeg har tatt opp. Jeg håper bare at det vil bli diskusjon om dette blant byens innvånere, så kanskje kommer det noe positivt ut av det. Kanskje mitt noe pessimistiske syn på dette blir gjort til skamme?