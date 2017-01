– Det klirret i glassene

KONGSMOEN: Forskningsinstituttet Norsar bekrefter at det torsdag morgen har vært et lite jordskjelv som kunne merkes både i Nord-Trøndelag og sør på Helgeland.

Skjelvet ble målt til en styrke på 2,8 og ble registrert klokken 08.24.

– Et skikkelig drønn

Norsar opplyser at jordskjelvets episenter ser ut til å være på Kongsmoen. Stein Erik Saur, som bor ved enden av Foldafjorden på Kongsmoen, kjente det godt i huset da jordskjelvet inntraff.

– Det var en skikkelig drønn, som varte ganske lenge, sier han til NA torsdag morgen.

– Glassene klirret i skapene, og huset vibrerte. Jeg har ikke kjent noe sånt før.

Saur trodde først at det var tordenvær som skapte vibrasjonene.

– Det var ordentlig risting, akkurat som om noe ble sprengt like ved. Vi lurte ei stund på hva det kunne være, og tenkte på om det kunne være en eksplosjon.

Han sier at han har opplevd et lignende jordskjelv for mange år siden.

– Da klirret det også i glassene, men denne gangen var det mer risting i huset. Det var ganske skremmende med en gang det skjedde.

Kjentes godt i Bindal

– Skjelvet var ikke spesielt kraftig, men det kunne oppleves som kraftigere fordi det inntraff på fastlandet, sier seismolog Dominik Lang ved Norsar til Brønnøysunds Avis.

Avdelingsingeniør Stig Nygård ved plan- og utviklingssektoren i Bindal kommune sier at det var flere på rådhuset som merket noe i åttetiden.

– Vi var flere som registrerte noe. Det var ikke noen rystelser, men det var en lyd som minnet om fjern torden, sier han.

– Det ristet kraftig i huset på Holm. Har hørt at det det gjorde det samme på Bindalseidet og Terråk. Kan det være jordskjelv? skriver en tipser til avisa.