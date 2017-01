Dans mens musikken spilles!

Jammen har det ikke gått enda et år. Ja, da er det bare et år til neste gang. Slik går nå årene, gitt. Og det gjør de! I alle fall om du ikke følger med.

Vi skuer framover mot et nytt, blankt år med fargestifter tel. Lite vet vi om hva som kommer til å skje. Det er uforutsigbart, usikkert og trolig fullt av overraskelser. Med skrekkblandet fryd koker vi sammen en haug med nyttårsforsett, eller mål. Det er akkurat som om vi er nødt til å lage oss imaginære frister, «havner» eller stoppesteder, for å ha noe å jobbe fram mot. Vi må komme oss fortest mulig i målområdet. Men hva skjer når vi har nådd disse? Er vi ferdige?

Målet var så klinkende klart. Dette skulle virkelig bli ditt år. Kiloene skulle vekk. Røyken skulle stumpes. Ingen flere kroner skulle sløses bort på dyre klær. Du skulle fullføre bachelorgraden. Du skulle oppnå mer suksess på jobben.

Målet var der, og priset være dagen da dette skulle nås. Da skulle det altså sprettes både sjampanje og smellbongbonger fra tidlig morgen til sen kveld. Du så for deg en lykkelig versjon av deg selv, smilende fra øre til øre med en pokal over hodet. Plystrende rundt i gatene med en firkløver i munnviken. Klar for å innta en ny og bedre fase i livet.

For så snart dette målet var nådd, da ble vel alt bra? Eller? Da du tiende uke på rad svettet på treningssenteret, og ikke kunne vente med å komme hjem og sjekka vekta. La du merke til solnedgangen på vei hjem? Til den deilige følelsen av virkelig å ha brukt kroppen? Til at minstemann hadde lært seg å si «R», og frydet seg over å vise deg det? Til at middagen smakte bedre enn den muligens så ut som, på bildet du delte på Instagram?

Og føltes det virkelig så ekstraordinært den dagen du «kom i havn»? Kanskje føltes det bare helt vanlig. Akkurat som før. Nesten som å befinne seg i et tomrom med påfølgende skuffelse, til og med? Og alle hverdagsøyeblikkene du hadde gått glipp av mens du sterkt fokuserte på avslutningen? De får du ikke igjen.

Ved innleveringen av bacheloroppgaven – hjelpe meg, endelig var du i mål. Nå skulle altså livet starte. Du hadde takket nei til de fleste invitasjoner til sosiale lag, og hjelpes så mye anger det ble etter de få du deltok på. Bacheloroppgaven, den skulle altså gi deg en A med påfølgende lykke i livet. Dagene etter innlevering opplever du et tomrom uten like. Du er endelig i mål, men lykken du hadde sett for deg, uteble. Når du noen måneder senere er i jobb, ser du tilbake på studenttilværelsen med savn og anger. Hvorfor levde jeg ikke mer?

«Alle disse dagene som kom og gikk, ikke visste jeg at det var livet.»

Ordtaket er så fullt av visdom, at det helst burde ha vært rosemalt rundt om på samtlige toaletter i det ganske land.

Vi tenner ikke et stearinlys for å brenne det ned, gjør vi det? Vi lytter heller ikke til musikk for å få med oss slutten? Vi nyter selve komposisjonen. Vi danser for selve dansen, ikke avslutningen. Vi lever vel ikke for å bli gamle og dø? Eller? Blir vi for oppsatte av mål, fastsatte punkter eller avslutninger, kan det være fort gjort å glemme av hva som skjer i mellomtiden.

De dagene som kom og gikk mens du stort sett bare fokuserte på å bli ferdig med eksamenen, hva skjedde da? Halvåret som suste av sted mens du gikk rundt og gledet deg til det skulle bli jul. Eller månedene til du skulle være ferdig i jobb. Levde du da? Eller fokuserte du så sterkt på avslutningen, at alt som skjedde i mellom kokte bort i kålen eller ble uviktig? Så opphengt av å komme i mål, at alle dagene, som er livet, raste forbi deg?

Når du i en alder av 50 år, våkner en dag og føler at du omsider har oppnådd målet eller suksessen du alltid har jobbet fram imot. Hva skal du gjøre da? Er du «ferdig» i livets spill? For livet burde i mye større grad betraktes som et spill, eller en lek. Eller kanskje en symfoni, hvor fokuset på ingen måte ligger rundt avslutningen. Den er i seg selv, og opplevelsen likeså.

Med «ja, så er det jammen meg blitt et nytt år igjen»-holdningen og fokuset på å nå avslutninger, spinner trolig både dager, uker, måneder og år fra oss, før vi verken rekker å si «levva livet!» eller i alle fall gjøre det. Om vi skal gå rundt og vente på at «noe stort» skal skje i livene våre, at et eller annet bygger seg opp, ender vi trolig opp med å narre oss selv. For hva er det vi venter på?

I større grad å danse mens musikken spilles vil være mitt overhengende fokus for 2017. Hva er ditt?