Ingen meldinger i Namdalen

RØRVIK: Torsdag morgen melder politiet om at det har vært ei rolig natt i Namdalen. Det er ingen meldinger i politiloggen.

På våre nettsider kan du lese om Trond Feragen fra Bangsund som har jobbet som brøytebilsjåfør i snart 20 år. Du kan også lese om to reisearrangører som går sammen for å åpne et nytt reisebyrå i Namsos sentrum.

På Trønder-Avisa kan du lese saken om en bilselger fra Inderøy som ble forsøkt rundlurt av sylfrekk svindler.

NA-karusellen starter søndag. Namdal Ski håper nytenking skal gi flere deltakere. håper nytenking skal gi flere deltakere Når NA-karusellen 2017 åpner med renn på Spillum søndag, blir deltakerne møtt med helt ny klasseinndeling.

Toppsaken på VG torsdag morgen er om Høyre og Frp som filleristet sin egen statsråd på ulvetoppmøtet.

Arnulf Haga utnevnt til Ridder av 1. klasse Førsteklasses teatermann holder koken Arnulf Haga likte ikke trønderrock før han kom til Namsos. Det ga ham næring til flere teatersuksesser. Men nå er det nok rock for 70-åringen.

Ingen avklaring om middelalderkirka på Nærøya – På tide med et skippertak Siden deler av tårnet på middelalderkirka på Nærøya raste ut i slutten av november, har det vært gjort en del forarbeid til restaurering, men ennå er ikke alt avklart.

Her er meteorologens tekstvarsel for Trøndelag torsdag:

Søraust bris, på kysten sørlig frisk bris, torsdag kveld opp i stiv kuling. I ytre strøk enkelte snøbyger. Ellers skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær.

Det er sendt ut kulingvarsel for Rørvik - Lødingen:

Fra torsdag ettermiddag sørlig stiv kuling, fra torsdag kveld periodevis sterk kuling, fredag periodevis liten storm.

Nå kommer sprengkulda Etter en mild vinter kommer nå sprengkulda til Namdalen. Men bare i ett døgn.