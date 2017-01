NAMSOS: Torsdag ble lista over de nominerte til Spellemannprisen 2016 offentliggjort i Oslo.

Namdalinger har ikke tradisjon for å være overrepresentert på listene til det som mange mener er Norges mest anerkjente musikkpris. Men i 2016 har spesielt en markert seg.

- Et hyggelig klapp på skuldra

Bård Ingebrigsen fra Namsos har i løpet av året som har vært produsert flere plater, blant annet Kreg Visselmanns «To The Mountain», «Prøv å si noe til meg nå» av Valkyrien og Stein Torleif Bjellas fjerde album, «Gode Liv». For innsatsen er han nå nominert til årets produsent.

Like etter at nominasjonene ble offentliggjort var Bård Ingebrigtsen svært glad for å være en av de nominerte i klassen beste produsent.

- Det er klart at dette er en ære. Det gjør godt å få gode tilbakemeldinger på jobben man har gjort og at den settes pris på. Dette er et hyggelig klapp på skuldra, sier Ingebrigtsen.

Et perfekt lydspor til høsten Med sin neddempede og melankolske musikk har visesangeren Stein Torleif Bjella begeistret mange siden debuten med «Heidersmenn».

Om han får mulighet til å bli med på selve prisutdelinga er likevel ikke sikkert.

- I utgangspunktet stiller jeg på utdelinga. Men kona skal ha barn rundt den tida, så vi får se om jeg befinner meg på utdelinga eller føden, sier han.

To namdalinger bidrar

At han gjør en god jobb er nominasjonen et sterkt bevis på, og selv forteller han hva som er det viktigste for å oppnå et godt resultat.

- Det viktigste er å møte artisten og stake ut ei retning for hvor man skal ta musikken. Jobben min er å holde retninga og ha kontroll på det kunstneriske uttrykket undervegs, sier 36-åringen fra Namsos.

Ikke nok med det. Stein Torleif Bjella og albumet «Gode Liv» er nominert til hele tre Spellemannpriser, i klassene tekstforfatter, viser og kanskje den gjeveste - årets album.

Albumet ble spilt inn i Fjøset Lydstudio på Otterøya i fjor. Studioeier Eirik Øien fra samme sted spiller bass på albumet, mens produsent Ingebritsen også bidrar med gitarer og ulike tangentinstrumenter.

Øien var også en glad mann etter nominasjons-nyheten torsdag.

- Dette er veldig stas. Det er jo ekstra artig at plata er spilt inn her på Otterøya. Det er jo bra reklame for Fjøset Lydstudio, ler studioeieren - som ikke blir lei seg om det ikke blir en pris.

- Det er en stor ære bare å bli nominert. Plata er vi uansett veldig fornøyd med og jeg er stolt over å ha bidratt, sier han.

Ingebrigtsen synes også det er ekstra gøy at plata er spilt inn på ei øy i heimkommunen.

- Det viser også at rent studiomessig ligger Eirik helt i norgestoppen, skryter Ingebrigtsen.

Fikk smaken av det gode liv på Otterøya Visesangeren byttet ut fjelluft i Øvre Ål og sitt faste lydstudio i Oslo med sjøluft og et mer elektrisk lydbilde i et fjøs på Otterøya. Det ga resultater.

Skryt fra sjefen

«Sjefen sjøl», Stein Torleif Bjella, skryter også av sine to namdalinger i stallen - og hadde dette å si om sin produsent da NA intervjuet han i forkant av albumslippet i høst;

– Bård er veldig kunnskapsrik, morsom og ganske «avant-garde». En mann med mange kvaliteter. Det føltes riktig at det var hans tur til å produsere, og jeg er glad han hadde lyst.

Ingebrigtsen jobber til daglig i studioet Amper Tone i Oslo, som han driver sammen med Kjartan Kristiansen (DumDum Boys) og Johnny Skalleberg. De tre første platene til visesangeren fra Øvre Ål er alle spilt inn her.

– Jeg tenkte det hadde vært godt å «snu litt på flisa». Både Eirik og Bård hadde jo fortalt mye om Fjøset lydstudio, så det føltes naturlig å reise dit. Det var skikkelig stas å være på besøk der. Selv om jeg bare ruslet rundt på gårdsplassen og i fjæra, fikk jeg inntrykk av at det gode liv finnes på Otterøya, sa Bjella om valget for stedet for hans tredje fullengder.

Akkurat det valget angrer han neppe på i dag.

Om Ingebrigtsen får en bronseharpe for jobben blir avgjort lørdag 28. januar, når Spellemann arrangeres i Oslo. I tilfelle må han slå de andre nominerte i klassen årets produsent - Cashmere Cat, Jesper Borgen, Joakim Haukaas/Kid Joki og Morten Lindberg.

Ingebrigtsen forteller at drivkraften i arbeidet kommer fra en brennende interesse for faget.

- Jeg har holdt på helt siden jeg var i tenårene, og det som i hovedsak driver meg er kjærligheten til musikken.

Her er alle nominerte til Spellemann 2016:

Barnemusikk:

Gråtass: «Gråtass (sangene fra filmen)»

Løkki: «Løkki»

Hipp Hurra: «Superbarna»

Blues:

Billy T Band: «Reckoning»

MK’s Marvellous Medicine: « MK’s Marvellous Medicine»

Pristine: «Reboot»

Country:

Claudia Scott: «Let The Ribbons Fly»

Darling West: «Vinyl And Heartache»

Paal Flaata: «Come Tomorrow – Songs Of Townes Van Zandt»

Signe Marie Rustad: «Hearing Colours Seeing Noises»

Danseband:

Ausekarane: «Ein Hau Med Hits»

Picasso: «Blindvei»

Torgeir & Kjendisene: «En Runde Til»

Elektronika:

Biosphere: «Departed Glories»

Nils Bech: «Echo»

Telephones: «Vibe Telemetry»

Tortusa: «I Know This Place – The Eivind Aarset Collages»

Folkemusikk/tradisjonsmusikk:

Anders Røine: «Kristine Valdresdatter»

Eli Storbekken & Sigurd Hole: «Fabel»

Gjermund Larsen Trio: «Salmeklang»

Lars-Ingar Meyer Fjeld: «Hardingfele»

Indie:

Frøkedal: «Hold On Dreamer»

Hilma Nikolaisen: «Puzzler»

Jenny Hval: «Blood Bitch»

The Switch: «The Switch Album»

Vilde Tuv: «D’Meg»

Jazz:

Come Shine Med Kringkastingsorkesteret: «Norwegian Caravan»

Eyolf Dale: «Wolf Valley»

Mats Eilertsen: «Rubicon»

Moskus: «Ulv Ulv»

Nils Petter Molvær: «Buoyancy»

Klassisk:

Christian Ihle Hadland: «The Lark»

Fragaria Vesca: «David Monrad Johansen: Chamber Music»

Ingfrid Breie Nyhus, Åshild Breie Nyhus: «Halvorsen – Kvandal – Nyhus»

Trondheimsolistene: «Reflections»

Vilde Frang: «Britten & Korngold: Violin Concertos»

Metal:

Abbath: «Abbath»

Nag: «Nag»

Okkultokrati: «Raspberry Dawn»

Sarke: «Bogefod»

Popgruppe:

Highasakite: «Camp Echo»

Lemaitre: «Lemaitre 2016»

No. 4: «Henda I Været»

Popsolist:

Aurora: «All My Demons Greeting As A Friend»

Bendik: «Fortid»

Gundalech: «Gundalech»

Hane Kolstø: «Fest I Blikket»

Kygo: «Cloud Nine»

Rock:

Death By Unga Bunga: «Pineapple Pizza»

Hjerteslag: «Vannmann86»

Kvelertak: «Nattesferd»

Tusmørke: «Ført Bak Lyset»

Årabrot: The Gospel»

Samtid:

Ensemble Neon: «Neon»

Henrik Hellstenius: «Ophelias: Death By Water Singing»

Maja S. K. Ratkje, The 24, RNCM Chamber Choir, Stian Westerhus, Hild Sofie Tafjord, Phil Julian, Mark Durgan, Antoine Chessex, Lasse Marhaug, Nils Henrik Asheim: «Crepuscular Hour»

Trondheim Voices, Jon Balke, Batagraf: «On Anodyne»

Urban:

Cezinando: «Barn Av Europa»

Karpe Diem: «Heisann Montebello»

Lido: «Everything»

Viser:

Frida Ånnevik: «Her Bor»

Hekla Stålstrenga: «Ventetid»

Marte Wulff: «Marte Wulff»

Moddi: «Unsongs»

Stein Torleif Bjella: «Gode Liv»

Åpen klasse:

Erlend Apneseth Trio: «Det Andre Rommet»

Stian Westerhus: «Amputation»

Susanna: «Triangle»

Trygve Seim: «Rumi Songs»

Tonos komponistpris:

Gjermund Larsen Trio: «Salmeklang»

Maja S. K. Ratkje m.fl.: «Crepuscular Hour»

Marianne B. Lie & Trondheim Sinfonietta: «Khipukamayuq»

No. 4: «Henda I Været»

Oslo Sinfonietta: «The Hermaphrodite»

Tekstforfatter:

Cezinando: «Barn Av Europa»

Jenny Hval: «Blood Bitch»

Kaja Gunnufsen: «Ikke Tenk På Det»

Karpe Diem: «Heisann Montebello»

Stein Torleif Bjella: «Gode Liv»

Årets nykommer og Gramostipend:

Aksel Rykkvin: «Arias By Bach, Händel Og Mozart»

Astrid S: «Astrid S 2016»

Cezinando: «Cezinando»

Dagny: «Dagny 2016»

Matoma: «Hakuna Matoma»

Ondt Blod: «Finmark»

Årets album:

Aurora: «All My Demons Are Greeting Me As A Friend»

Jenny Hval: «Blood Bitch»

Karpe Diem: «Heisann Montebello»

Stein Torleif Bjella: «Gode Liv»

Årabrot: «The Gospel»

Årets Musikkvideo:

Aurora: «I Went To Far» (regi: Arni & Kinski)

Highasakite: «Golden Ticket» (regi: Øystein Moe, Alexander Somma, Line Klungseth Johansen)

Jaga Jazzist: «Prungen» (regi: Christian Mona og Leif Henning Broch Johnsen)

Karpe Diem: «Den Islamske Elefanten» (regi: Thea Hvistendal)

Klovner i Kamp: «Min Aller Beste Venn» (regi: Marie Kristensen)

Årets produsent:

Bård Ingebrigtsen

Cashmere Cat

Jesper Borgen

Joakim Haukaas/Kid Joki

Morten Lindberg

Årets Låt:

Alan Walker: «Faded»

Astrid S: «Hurt So Good»

Dagny: «Backbeat»

Freddy Kalas: «Jovial»

Kristian Kristensen: «Kan Du Lære Mæ»

Kygo feat. Maty Noyes: «Stay»

Marcus & Martinus feat. Madcon: «Girls»

Matoma & Becky Hill: «False Alarm»

Sonny Alven feat. Emmi: «Our Youth»

I tillegg deles prisene Årets Spellemann og Hederspris ut.