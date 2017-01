Bil gikk rundt i Bindal

BINDAL: – Vi fikk melding om at en bil har gått rundt en gang ved Holm i Bindal. Sjåføren kom seg ut for egen maskin og dro selv til legekontoret for sjekk. Han skal ikke hatt smerter, sier operasjonsleder Kjetil Molland hos politiet i Trøndelag.

De fikk melding om uhellet 18.12 fredag kveld.

– Det var fører som meldte fra til oss. Han har også bestilt bilberging. Det er grunn til å tro at det bare var en person i bilen, sier operasjonslederen.