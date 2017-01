Godt Nytt År?

Jula er over, nyttår ferdigfeiret, og de fleste av oss kan trøstig ta fatt på å fylle det nye året med gode ting etter å ha fylt magen med mer eller mindre gode ting.

Man blir neppe beskyldt for å være framsynt om man tror at det vil bli mye Trump i året som kommer.

Etter en valgkamp der han raste mot det etablerte i form av korrupte politikere og et system der kapitaleierne flyttet arbeidsplasser til utlandet, har han fylt regjeringen sin med nettopp kapitaleiere og politikere samt militære som også er en del av det establishment han kritiserte i valgkampen. Ikke mye fornyelse akkurat.

Det eneste nye synes å være at han skal bruke familiemedlemmer som politiske rådgivere. Om man ikke vet det hva nepotisme betyr, er det bare å slå opp i leksikon eller lignende publikasjoner. Interesserte kan også slå opp i forvaltningslovens paragraf 5 og 6 og se hvordan dette ville ha stilt seg i Norge.

Det er også mulig at det vil bli slutt på pressebriefingene tidligere presidenter brukte når de skulle henvende seg til offentligheten. Nå blir det vel «Government by Twitter» som blir regelen, og alle uttalelser blir på maksimum 140 tegn. Det blir ikke mange e-poster å grave i etter fire år med Trump, til gjengjeld blir Twitter-kontoen forholdsvis voluminøs.

Ellers har han allerede tatt æren for at det er skapt mange nye arbeidsplasser allerede før han tiltrådte. Det er noe nytt at han tar æren for ting som har foregått under Obamas år i Det Hvite Hus. Han har ikke vært særlig villig til det tidligere.

Dette ble kanskje for mye politikk. Jeg skal derfor ile til med opplysningen om at et firma nylig annonserte på nettet og tilbød dyner laget av «moskusandedun». Dette dyret skulle jeg gjerne ha sett, her må en dyreekspert settes på saken umiddelbart.

Og sånn går no dagan!