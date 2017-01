Hva har skjedd mens du sov?

RØRVIK: Det er ingen meldinger i politiloggen natt til fredag. Det har vært ei rolig natt i hele Nord-Trøndelag.

Nyheter

På NAs nettsider kan du lese saken om at bygdafolket tok rundvasken på nærbutikken på Kongsmoen på dugnad, og du kan lese om at Bangsund trafikksenter søker salgsbevilling for alkohol.

Trønder-Avisa gir deg saken om at en mann er pågrepet etter biltyveri i Levanger.

Toppsaken på VG.no fredag morgen er at det såkalte Fjørtoft-utvalget ønsker kvinne-revolusjon i norsk idrett.

Vant målkalas med knappest mulig margin Namsos håndballherrer fikk en god start på året da de sloSteinkjer 31-30 i Namsoshallen torsdag kveld etter en spennende kamp.

Været

Her er meteorologens tekstvarsel for Trøndelag fredag:

Sørlig opp i sterk kuling på kysten. Snø og sludd. Fra i ettermiddag sørvest opp i liten storm. Regn, snø over 300-500 m. Mest nedbør i nord.

Sykehuset opplever stor pågang av influensasyke Overlege frykter at toppen ikke er nådd Med allerede et høyt belegg, har Sykehuset Namsos fått ei ny utfordring med influensaepidemien som herjer.

Buss for båt

Fredag morgen melder Fosen Namsos Sjø at rute 900 mellom Namsos, Leka og Rørvik kjøres med buss for båt mellom Namsos og Jøa inntil videre grunnet is.

Rådmann Morten Wolden i trønderhovedstaden – Skjønner skepsisen til Trondheim Er det godt for Trondheim, er det godt for Trøndelag, mener rådmannen i Trondheim og inviterer til et felles løft som alle trøndere kan bli stolte av og få eierskap i.