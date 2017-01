Line ville tilbake

På bokhandelen i Rørvik møter vi det bestandig like blide vesenet til Line Bakke Fjær, som oser av stolthet for plassen hun bor og arbeider på.

– Det er mange andre steder det hadde vært fint å bo, men jeg har vokst opp her, og plassen, naturen og folket gjør meg stolt av å bo i Namdalen, sier bokhandleren, og smiler bredt.

Mange vil tilbake

47-åringen fra Rørvik har reflektert mye over hva det er som gjør at vi velger å bo akkurat her i Namdalen. Hun er opptatt av at det er her hun har røttene sine.

– Hvor du ønsker å bo, forandrer seg i takt med hvor du er i livet. De fleste får vel en tanke om at de må skifte miljø og se noe annet, og det tror jeg bare er sunt, sier hun, og oppfordrer ungdommer til å reise ut for å ta utdanning.

– Samtidig ønsker de fleste å komme tilbake igjen. Etter utdanning ser mange at det er muligheter for å komme tilbake og få jobb her, og det er veldig bra.

Selv tok hun utdannelsen sin i Trondheim, og hun var klar på at hun ville komme seg bort.

– Men jeg skjønte hele tida at jeg ville tilbake en dag, sier hun.

Opplever stolthet

Bakke Fjær forteller at hun synes hun er heldig som får møte folk fra hele distriktet i sitt arbeid, og hun er opptatt av at vi bør se Namdalen under ett.

– Når du jobber med det jeg gjør, er du opptatt av å opprettholde tilbudene og bruke det som finnes lokalt, sier hun, og forteller at hun opplever at folket er stolt av å komme herfra.

– Selv om vi går med hetta ned i nesen, ler hun.

47-åringen hører det når hun snakker med ungdommen og – at de er stolte av å komme fra Namdalen.

– Det er ikke å legge skjul på at dette er en interessant region, som har et stort spenn med både kyst og innland.

– Hvor synes du det er finest i Namdalen?

– Jeg synes selvfølgelig at det er finest på Vikna. Og særlig på Lauvøya, smiler hun.

– Det handler om den tilhørigheten jeg har til øya.

Hun trekker fram sjøen og skiftningene i været som noe av det fine med Ytre Namdal.

– Går det an ikke å være stolt av å komme fra Namdalen, lurer nå jeg på.