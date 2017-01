To nye ledere i helseforetaket ansatt

NAMSOS: Hagstrøm skal lede Klinikk for medisin og rehabilitering, mens Breivikås skal lede Senter for virksomhetsstøtte og utvikling. De to nyansatte lederne er begge opprinnelig fra Steinkjer.

Hagstrøm kommer fra stillinga som seniorkonsulent i Roche Norge AS, der hans ansvarsområde har vært onkologi. Han er utdannet fysioterapeut og har bachelor og master innen for ledelse/HR-management.

Breivikås kommer fra stillinga som økonomisjef ved Finnmarkssykehuset.

Dermed ser den nye foretaksledselen i HNT slik ut: