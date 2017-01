Voldsomt værskifte

NAMSOS: Temperaturen og været svinger voldsomt i Trøndelag det neste døgnet. På litt over ett døgn blir det 15 grader varmere enkelte steder. Samtidig kommer regnet tilbake og overtar for snøbygene.

Fra minus til pluss

Natt til fredag har gradene klatret sakte men sikkert oppover, og i morgentimene fredag ligger temperaturen på noen få minusgrader Namsos. Temperaturen er forventet å holde seg rundt null grader til mandag da den stiger ytterligere, ifølge yr.no.

I Lierne var det 24 minusgrader torsdag, mens det fredag har steget til rundt 12-13 minus. Lørdag er det forventet en temperatur på to-tre minusgrader.

Minus 24 på Holand Sprengkulda har kommet til Namdalen. Holand i Lierne var kaldest med 24 minusgrader, men nå skal temperaturene stige.

I Ytre Namdal kommer plussgradene for fullt på lørdag med en foreløpig forventet topp søndag med hele seks varmegrader i Rørvik. Det forventes å holde seg mildt i ytre strøk til torsdag i neste uke, ifølge yr.no.

I tillegg til markant temperaturstigning blir det også liten sørvestlig storm på kysten.

Om kvelden fredag kommer det også inn nedbør i lavlandet sørvestfra, først som sludd, deretter som regn.

Lavtrykk fra Island

Årsaken til det voldsomme værskiftet er et lavtrykk nordøst for Island som sender milde og våte luftmasser inn over landsdelen, skriver Adresseavisen.

Høytrykket, som torsdag formiddag ligger over Sør-Norge, blir fortrengt sørover inn mot Mellom-Europa.

I motsetning til de store nedbørmengdene i desember, er det relativt beskjedne nedbørmengder i prognosene denne gangen.