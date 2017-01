RØRVIK: Det har vært ei rolig natt i Namdalen natt til lørdag.

Ble avskiltet

Den eneste meldinga i politiloggen kom klokken 00.03 fredag kveld. På fylkesveg 17 i Namsos ble en ATV stanset for kontroll. Kjøretøyet var ombygd og ble avskiltet. Føreren, som var en 16 år gammel gutt, anmeldes og fikk beslaglagt førerkortet.

Skarstein ble Årets trønder Birgit Skarstein er kjent for sitt gode og smittende humør. Ikke rart hun var smørblid da hun fredag kveld ble Årets trønder.

Nyheter

Lørdag morgen kan du lese saken om styrkeløfteren Hans Magne Bårtvedt på NA. Han er landets sterkeste mann, og jobber for å nå nye, vanvittige rekorder. Du kan også lese saken om elevene ved Naturbruk på YNVS, som er i full gang med forberedelsene til lofotfisket.

Herløv og NA hører sammen I år blir NA 100 år – og Herløv Eldnes blir 90. De to har fulgt hverandre i trekvart århundre.

Trønder-Avisa gir deg saken om at sykehusdirektøren anser helseledelsen som komplett etter at Helse Nord-Trøndelag har ansatt to nye ledere.

VGs toppsak lørdag morgen er om tidligere landslagslege Fredrik Bendiksen, som i avhør har forklart hvordan han kan ha oversett en tydelig dopingadvarsel på kremen han ga Therese Johaug.

Libygg midt i Tour de Ski-sirkuset, som smører for det norske landslaget Libyggen Even er midt i Tour de Ski-sirkuset Som ungdom satt Even Kvemo klistret til tv-skjermen når det var skirenn – og drømte om et liv som skiløper. Nå lever han ut drømmen – som skismører.

Været

Her er meteorologens tekstvarsel for Trøndelag lørdag:

Vestleg sterk kuling utsette stader. Regnbyer, snøbyer i indre og høgareliggande strok. Laurdag ettermiddag minking til vestleg stiv kuling, om kvelden sørvest liten kuling. Avtakande byeaktivitet.

Det er sendt ut kulingvarsel for Rørvik - Lødingen:

Sørvestlig opp i liten storm, natt til lørdag minking til nordvestlig stiv kuling. Lørdag formiddag minkende.

Arrangerte julaften for 35 - nå får Røde Kors blomster Vikna Røde Kors får denne Ukas blomst for sin innsats for andre. Julaften arrangerte de feiring for fjerde år på rad.