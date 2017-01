Utforkjøring på Namdalseid

NAMDALSEID: Omtrent klokken 14.30 opplyser politiet om at det har vært ei utforkjøring ved Sjøåsen på fylkesveg 17. Det var to personer i bilen, men det er ikke snakk om personskade etter uhellet. Politiet påpeker at det er glatt på stedet.

Bilberging bestilles av de på stedet, og vegtrafikksentralen er varslet etter utforkjøringa.