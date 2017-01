– Jeg brenner for Namdalskysten

Sunniva Nicolaisen er ansatt som økonomi- og markedsføringssjef i Rørvik Fisk, og arbeider ofte med å vise fram det vi er stolt av i Namdalen.

– Jobben min handler mye om å fortelle historien om oss. Om selskapet, folket som jobber her og næringa vi er tilknyttet til, sier Nicolaisen.

Selv om 36-åringen ikke kommer fra Namdalen, og snakker Oslodialekt når hun skryter av plassen hun bor på, kaller hun seg gjerne namdaling.

– Dette er hjemme

Siden kun kom til Rørvik for sju år siden har hun jobbet for å vise fram merkevaren Rørvik.

– Vi ønsker at folk skal få en positiv følelse når de hører ordet Rørvik. I Midt-Norge kjenner de til oss, men vi vil at Namdalskysten skal bli kjent langt utover det, sier hun.

I løpet av de sju årene i selskapet har Nicolaisen reist rundt på flere mat- og reiselivsmesser, og hun sier det handler om å vise fram stoltheten av stedet vi kommer fra.

– Jeg brenner veldig for det, smiler hun.

– Dette er hjemme for meg, selv om jeg har bodd her i bare sju år. Jeg er stolt av det som skjer her, og jeg vil fortelle det til alle jeg møter som ikke har hørt om stedet før.

Imponert over regionen

Hun sier hun er både imponert og overrasket over hvor mye som skjer på Namdalskysten.

– Jeg må si det overrasket meg litt. Jeg visste ikke så mye om stedet før jeg kom, men jeg blir mer og mer positivt overrasket. Det har skjedd så mye bare på de siste årene jeg har bodd her, og det er artig å bo i et vekstområde der det finnes vilje til å få til ting.

– Jeg får lyst til å vise fram hvor bra stedet er.

I 2014 fikk Nicolaisen overrakt prisen for årets næringslivskvinne i Namdalen, og hun har vært med på å vinne flere priser for Rørvik Fisk.

– Jeg er selvfølgelig opptatt av å fronte det vi leverer, men samarbeidet med aktørene rundt oss er også veldig viktig. Vi må fremme hverandre, og la folk bli kjent med området vi er så stolte av, sier hun.

Nicolaisen er opptatt av å påpeke at det er jobb til alle i vekstregionen, og hun sier hun opplever det forholdet ungdommer har til stedet som spesielt.

Vil vise fram mulighetene

– De er veldig stolte av stedet de kommer fra. Samtidig er det mange ungdommer som sier de vil vekk ei stund, og jeg forstår det. Men det er viktig å fortelle dem hvor mange muligheter som er her ute. Det er ikke alle som tenker over det, sier hun.

– Hvor synes du at det er finest i Namdalen?

– Det er nok Rørvik og området rundt. Jeg som ikke er her ifra ser det kanskje på en litt annerledes måte, for jeg synes det er så eksotisk med havet og alle øyene. Det er noe med lyset her ute, sier hun, og ser ut over leia.

– Det er helt fantastisk flott.