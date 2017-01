Pipebrann, avskilting og fyllebråk natt til søndag

RØRVIK: Det er flere meldinger fra Namdalen i politiets logg natt til søndag.

Ubeboelig etter pipebrann

Klokken 23.29 lørdag kveld meldte politiet om at en bil med to personer hadde kjørt i autovernet for å unngå å kjøre på elg.

Det er ikke snakk om personskader etter uhellet som skjedde på Bangsund, men det var behov for bilberging.

Like etter, klokken 23.43 meldte politiet om en pipebrann på Høylandet. Det var to personer inne i huset, som hadde pustet inn litt røyk og fikk tilsyn av helse. Brannvesenet mått rive litt for å komme seg inn til pipa, og huset er per nå ubeboelig.

Politiet oppretter sak, og forsikringsselskap må kobles inn etter brannen.

ATV avskiltet

Klokken 00.28 stanset en patrulje i Namsos sentrum en ny ATV. Det ble avdekt at denne, i likhet med den som ble stoppet natten før, hadde blitt ombygd. Kjøretøyet ble avskiltet og fører, som er en 17 år gammel gutt, blir anmeldt for å ha kjørt den. Politiet opplyser om at foreldrene til gutten er varslet.

Fikk beslaglagt førerkortet Få med deg hva du har gått glipp av mens du sov i NAs morgenrapport.

Fyllebråk

Neste melding kom fra Overhalla klokken 03.43 natt til søndag. En mann i 20-årene skal ha gått barfot ute i snøen, og vært veldig beruset. Folk var bekymret for han, og da melderne var ute og lette etter han, fant de han i snøen. Senere kom det ny melding inn til AMK om at mannen var vanskelig å ha med å gjøre for folket på stedet.

Klokken 05.41 var han på nytt på tur ut døra. En patrulje dro til stedet, og kjørte vedkommende heim. Mannen i 20-årene blir anmeldt etter hendelsen.

Klokken 04.18 kom det ei ny melding fra Namdalen. Det var en nabo som ringte til politiet fra Namsos sentrum. Melderen fortalte at noen banket på sidedøra. En patrulje rykket ut og kom i kontakt med ei jente i 20-årene som var utlåst.

Nyheter

På våre nettsider kan du lese om Namsos musikkorps som inviterte til nyttårskonsert lørdag kveld, og du kan lese om at Torgeir Strøm fra Jøa blir SVs toppkandidat i Nord-Trøndelag under høstens stortingsvalg.

Tap for herrelaget fra Rørvik Rørviks håndballherrer var topp motiverte foran helgas kamp mot Vikhammer 2, men kampen endte med tap.

VGs toppsak søndag morgen handler om at Jan Egeland advarer om at mens en hel verden fulgte Aleppos dramatiske fall nærmest time for time, lider og dør Jemens sivile i stillhet.

Været

Her er meteorologens tekstvarsel for Trøndelag søndag:

Sørvest liten storm på kysten. Fra søndag morgen regn, snø over 400-700 meter. Fra søndag ettermiddag vestlig stiv kuling på kysten og i fjellet, om kvelden liten kuling. Enkelte regnbyger, snøbyger over 500 meter.

Det er sendt ut kulingvarsel for Rørvik - Sandnessjøen og Sklinnabanken:

Natt til søndag økning til sørvestlig sterk kuling. Søndag formiddag dreiende vestlig. Søndag kveld minkende.